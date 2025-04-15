ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

Trump'tan Netanyahu'yu Suriye'de zora sokacak karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Kadın doğum kliniğindeki yumurta ticaretine başsavcılıktan soruşturma

Kadın doğum kliniğindeki mide bulandıran ticarete soruşturma

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Körfez'deki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor. İsrail basını, Tel Aviv yönetimine Suriye konusunda 'bir stratejiye sahip olmama' eleştirisi yöneltirken, 'Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı' vurguladı.

İsrail yönetimi yakın zamana kadar Körfez'deki gaz ve petrolün Hayfa Limanı'na getirilerek oradan Avrupa'ya taşıması hayalleri kuruyordu.

ŞAM İLE ANKARA ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİLER İSRAİL'İN HAYALİNİ SUYA DÜŞÜRDÜ

Suriye'de yaşanan devrimin ardından İsrail'in bu hayali suya düşmüş gibi gözüküyor. Suriye'deki iç savaşın bitmesi ve yeni Şam yönetimi ile Ankara'nın yakın ilişkiler kurması, özellikle de Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma projesini yeniden öne çıkardı.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklar

"TÜRKİYE, SURİYE SAHASINI ASLA İSRAİL'E BIRAKMAYACAK"

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla "Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?" başlıklı bir analiz yayımlandı. İsrail'e Suriye konusunda "bir stratejiye sahip olmama" eleştirisi yöneltilen yazıda, "Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı" ifade edildi. Suriye'de iç savaş öncesinde gündemde olan Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesine atıfta bulunulan yazıda, şimdi bunun yeniden gündeme gelebileceği ve İsrail'in bunu tehlikeye atmasına, Ankara'nın asla izin vermeyeceği değerlendirilmesinde bulunuldu. Suriye'de Türkiye'ye yakın bir yönetimin kurulması ve istikrarın sağlanma ihtimali değerlendirilen yazıda, "Suriye'yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye, bu sahayı İsrail'e bırakmayacak." ifadesine yer verildi.

ESKİ BÜYÜKELÇİ: İSRAİL ÇATIŞMAYA GİRMEK YERİNE TÜRKİYE İLE TEMAS KURMALI

Katar doğal gazını Suriye üzerinden Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya taşıyacak muhtemel boru hattı projesinin Ankara için önemine işaret edilen yazıda, görüşlerine yer verilen İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, Suriye'nin istikrarında kilit bir rol oynuyor. İsrail, askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder." İsrail'in amacının Suriye'yi parçalamak olduğundan şüphe duyan bazı bölge ülkelerinin bulunduğunu dile getiren Oron, " (Bu ülkeler) Türkiye'nin Suriye'de istikrarlı bir devlet yapısını korumaya çalıştığı görüşünde." ifadelerini kullandı.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklarİsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron

"İSRAİL'İN BİR SURİYE STRATEJİSİ YOK"

Yazıda ayrıca İsrail'in Suriye'de artan hava saldırılarına, karada işgalini genişletmesine, Dürziler ve diğer azınlıklarla irtibat kurma çabalarına rağmen Suriye için net bir politika belirleyemediğini ortaya koyduğu eleştirisine yer verildi.

"YENİ BİR CEPHE AÇMAK İSRAİL'İN GÖZE ALAMAYACAĞI BİR RİSK"

Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Suriye'ye müdahalelerinin "Suriye yönetimiyle artan çatışmalar, mezhep çatışmasına müdahil olmak ve hatta Türk ordusuyla yeni bir cephe açmak" gibi birkaç tehlikeli senaryoyu tetikleyebileceği kaydedilen yazıda, "Mevcut cephelerin (İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Lübnan gibi) çözümsüz kaldığı bir dönemde yeni bir cephe açmak İsrail'in göze alamayacağı bir risktir." yorumunda bulunuldu.

İsrail'den çok konuşulacak Türkiye itirafı: Suriye sahasını asla bize bırakmayacaklarKatar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

KATAR-TÜRKİYE DOĞAL GAZ BORU HATTI

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan 'Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı' bölgedeki enerji aktörleri tarafından yeniden gündeme gelmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

geçin bu yalan haberleri BOP tıkır tıkır işliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.