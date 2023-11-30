Isparta'da Filistinlilere Destek İftarı Düzenlendi

Isparta'da Kudüs Platformu tarafından düzenlenen toplu iftar programında Filistinlilere destek verildi. Mimar Sinan Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara simit, peynir ve ayran ikram edildi. Platform adına yapılan açıklamada, Filistin'deki dramın herkesin vicdanını sızlattığı vurgulandı.

Isparta'da Filistinlilere destek vermek amacıyla "Sizinle iftar, Gazzeli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz" sloganıyla toplu iftar programı yapıldı.

Kudüs Platformunca Mimar Sinan Camisi'nde akşam namazının ardından camide vatandaşlara simit, peynir, ve ayran ikram edildi.

Isparta Kudüs Platformu adına gazetecilere açıklama yapan Osman Akçil, Filistin'de yaşanan dramın herkesin vicdanını sızlattığını söyledi.

Filistinlilerin yiyecek bir dilim ekmeğe, bir dilim peynire, bir zeytine muhtaç olduklarını belirten Akçil, şöyle konuştu:

"Onların derdiyle dertlenmek ve onlar için bugün kardeşlerimizle 'Gazze ve Filistin iftarı' adı altında bir organizasyon yaptık. Emeği ve katkısı olan bütün kardeşlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Derdimiz, oradaki kardeşlerimizin dertleri ile dertlenmek. Isparta'da, Türkiye'de, hatta dünyada gösterilen reaksiyonlar Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösteriyor. Bizler de bu gücümüzü ve bu derdimizi ortaya koymak için bugün kardeşlerimize Mimar Sinan Camisi'nde Filistin iftar programı organize ettik. Hep birlikte tutulan oruçlarımızı bozduk. Akşam namazından sonra da simit, peynir ve ayranla birlikte iftarlarımızı açtık."