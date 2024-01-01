İngiltere, Kızıldeniz'deki Husilere Müdahale Etmeye Hazır

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz birliklerinin Kızıldeniz’de kargo gemilerini hedef alan Husilere müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi.

Daily Telegraph’daki yazısında Shapps, İngiltere’nin kilit öneme sahip söz konusu nakliye hattını korumak için "doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu" belirtti.

Aralık ayında bir İngiliz savaş gemisinin Kızıldeniz'de saldırı amaçlı olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracını düşürdüğünü hatırlatan Shapps, "daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Husiler, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana yabancı gemileri hedef alıyor.

Hamas'ı desteklediğini açıklayan İran destekli Husiler, İsrail'e giden gemileri hedef aldıklarını belirtiyor ve bölgede 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlediler.

İran ise İngiltere'nin Yemen'deki Husi isyancılara Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmaları ya da askeri misillemeyle karşılaşmaları yönündeki uyarısını dikkate almadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Husilere yönelik bu tür tehditlerin temelsiz olduğunu söyledi ve bölgedeki istikrarsızlıktan ABD ile İngiltere'yi sorumlu tuttu.

Bölgedeki ABD ve İngiliz savaş gemileri, Husilerden gelen füze ve İHA'ları düşürüyor ancak son uyarı Husilerin durmaması halinde "askeri misilleme" yapılacağı anlamına geliyor.

Shapps gazetedeki makalesinde, “Husiler şunu iyi bilsin; kötü niyetli aktörleri hukuksuz gasp ve saldırılardan sorumlu tutmaya kararlıyız” dedi.

Kızıldeniz'deki saldırganlığın devam etmesinin bölge çapında bir çatışmayı tetikleyebileceğini ifade eden Shapps, Kızıldeniz'in korunmamasının, "Güney Çin Denizi ve Kırım da dahil olmak üzere başka yerleri tehdit etmek isteyenleri cesaretlendirme riski taşıdığını" yazdı.

Shapps durumun "uluslararası toplum için bir sınav" olduğunu ve İngiltere'nin "müttefikleriyle birlikte sağlam durması" gerektiğini söyledi.

ABD, Aralık ayında bölgedeki gemileri korumak için uluslararası bir deniz operasyonu başlattı. Operasyona İngiltere, Kanada, Fransa, Bahreyn, Norveç ve İspanya gibi ülkeler de katıldı.

Bir İngiliz Tip 45 Destroyer olan HMS Diamond gemisi şüpheli bir İHA düşürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanmasının yıllardır ilk kez bir hava hedefini vurduğunu açıkladı.

ABD Donanması da Pazar günü, Kızıldeniz'de mürettebatı bir konteyner gemisine çıkmaya çalışan Husilere ait üç küçük tekneyi .

Konteyner gemisinden gelen yardım çağrısının ardından, yakınlarda bulunan ABD savaş gemilerinden havalanan Amerikan helikopterleri üzerlerine ateş açılmasıyla birlikte üç tekneyi "meşru müdafaa kapsamında" batırdı.

Teknedeki mürettebat öldürüldü. Dördüncü gemi ise kaçtı.

ABD, İngiltere ve müttefikleri için Husilerin füze fırlattıkları üsleri hedef almak, Orta Doğu’daki mevcut krizi ciddi anlamda tırmandırma ve İran ile Batı’yı direkt olarak karşı karşıya getirme riskini taşıyor.

Bunun aynı zamanda Arap dünyasının gözünde Batı'yı Gazze'deki savaşta İsrail'in yanında yer almış gibi göstermesi de olası.

Kızıldeniz, Avrupa'daki pazarları Asya'ya bağladığı için dünyanın en önemli nakliye yollarından birisi. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Husilerin gemileri hedef aldığı yerin yakınındaki Babu'l Mendeb Boğazı’ndan geçiyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için en önemli güzergâhlardan biri olması nedeniyle, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarının fiyatlarda artışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.