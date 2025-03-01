Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksa'ın ise Güler'in bu mesajına tepki göstermesi gündem olmuştu. Bu gelişmenin ardından dünyanın dev kulüplerinin Ramazan ayı için tebrik mesajı yayınlaması göze çarptı.

DEV KULÜPLER TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Ramazan ayının gelmesinin ardından dev kulüpler de her sene olduğu gibi tebrik mesajı yayınladı. Müslümanların Ramazan ayını kutlayan kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, West Ham United, Bayern Münih,Borussia Dortmund, Inter,Milan, Juventus, Paris Saint-Germain ve Feyenoord gibi kulüpler yer aldı.

PREMIER LİG RAMAZAN'I UNUTMADI

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." mesajını yayımlarken Manchester United ise "Dünya çapındaki tüm taraftarlarımızın ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımını yaptı.

Manchester City, "Dünyanın dört bir yanındaki herkesin ramazan ayı mübarek olsun." ifadelerini kullanırken Chelsea Kulübü, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımında bulundu.

Tottenham, "Dünyanın her yerinde bulunan taraftarlarımızın ramazan ayını kutluyoruz." derken West Ham United Kulübü, "Herkese huzurlu ve bereketli bir ramazan diliyoruz." ifadelerini kullandı. Newcastle United ise "Hepinize bereketli ve sağlıklı bir ramazan ayı diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Liverpool forması giyen Mısırlı golcü futbolcu Muhammed Salah, ramazan ayı dolayısıyla evini süslediği bir fotoğrafı paylaşırken "Ramazan ayı mübarek olsun" mesajını yayımladı.

İTALYAN DEVLERİ RAMAZAN'I KUTLADI

İtalya'nın Milan Kulübü, "Milan Kulübündeki herkese hayırlı ramazanlar." ifadesini kullanırken Inter ise "Ramazan ayınız mübarek olsun." mesajını yayımladı. Juventus da "İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

İSPANYOLLAR'DAN RAMAZAN TEBRİĞİ

İspanya'nın Barcelona Kulübü, "Tüm Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir ramazan ayı diliyoruz." mesajını yayımlarken Real Madrid Kulübünden Arapça yapılan bir paylaşımda, "Ramazan ayınız kutlu olsun Madridliler! Real Madrid, Arap ve İslam milletini kutsal ayın gelişinden dolayı tebrik ediyor!" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in Alman milli oyuncusu Antonio Rüdiger ise "Tüm Müslüman kardeşlerime huzurlu ve mübarek bir ramazan diliyorum! Bu kutsal ay size neşe, huzur ve bereket getirsin." ifadelerini kullandı.

ALMANLAR VE FRANSIZLARDAN DA TEBRİK MESAJI GELDİ

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü, "Dünya çapındaki Müslüman ailemizin ramazan ayı mübarek olsun!" paylaşımında bulunurken Bayern Münih ise Arapça yayımladığı mesajında, "Tüm Bavyera halkına mutlu ramazanlar! Arap ve İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, "Tüm Paris Saint-Germain taraftarlarına mutlu ramazanlar. Sevdiklerinizle birlikte iyilik, bereket ve harika zamanlarla dolu bir ay dileriz." mesajı yayımladı.

Hollanda'nın Feyenoord Kulübü ise "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun" paylaşımında bulundu.

"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Mail üzerinden Ergün'e "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" yanıtı veren Köksal, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FİRMAYA BOYKOT ÇAĞRILARI VAR

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki gösterdi. Firmaya karşı boykot çağrıları yükseldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Dinden bağımsız bir duruşumuz var, Ramazan ayı kutlayamayız" diyen Zorlu Holding Ceo'sunun alt şirketi pek ala Noel kutluyor. Cadılar Bayramı bile kutluyor, ama global şirketmiş, Ramazan kutlayamazmış..

Bak Cem Köksal efendi, hangi dine mensubusun veya dinsiz misin bizi alakadar etmez. Lâkin Noel'i kutlarken Müslümanların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutlamayı yasaklarsan, bir Müslüman olarak sana dur demesini de biliriz. Haddini bileceksin

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal denilen zat yabancı bir ülkedeki yetkili gibi konuşmuş. "Ramazan kutlanacak günler listemizde yok" ne demek? Burası Müslüman ülke. Bitmedi şu İslam düşmanlığınız. Bitmedi Müslüman karşıtlığınız. Ayıptır ya.

Cem Köksal o şirkette olduğu sürece bizim de evlerimizde, iş yerlerimizde Vestel yer almayacak bundan sonra.

NOEL VE CADILAR BAYRAMINI KUTLADI

Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.