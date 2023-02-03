Bobi, gelmiş geçmiş en yaşlı köpek olarak Guinness Dünya Rekorunu kırdı

Dünyadaki çeşitli rekorları tescilleyen İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları, dün dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpek köpeğini açıkladı. Portekiz'den Bobi'nin, 1 Şubat itibariyle tam olarak 30 yaşında olduğu ve 'yaşayan en yaşlı' köpek unvanını da aldığı belirtildi.

Portekiz'de 11 Mayıs 1992'de dünyaya gelen ve safkan bir Alentejo Çoban Köpeği olan Bobi'nin 'dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği' rekorunu kırdığı ve ayrıca 'yaşayan en yaşlı köpek' olduğu açıklandı. Dünya tarihinde kırılan çeşitli rekorları tescilleyen Guinness Dünya Rekorları, Bobi'nin tam olarak 30 yıl 266 günlük olduğunu belirterek Bobi'nin cinsinin ortalama yaşam süresinin 12 ila 14 yıl arasında olduğunu ifade etti. Guinness açıklamasında "Portekiz köpeği neredeyse asırlık bir rekor kırdı; şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 ay yaşayan bir Avustralya sığır köpeğiydi" dedi.