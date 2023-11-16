BM Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin ateşkes kararını oyladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dün, İsrail- Filistin konusunda 'acil ve uzatılmış insani ateşkes kararını' oyladı. Oylamada 12 ülke kararı desteklerken, 3 ülke çekimser kaldı. Kararın konseyden geçmesinin ardından İsrail'ni BM Temsilcisi Gilad Erdan, "Böyle bir şey olmayacak. İsrail, Hamas yok edilene ve rehineler iade edilene kadar harekete geçmeye devam edecektir" dedi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin kriziyle ilgili olarak 12 üyenin lehte, ve 3 üyenin çekimser (Rusya, Birleşik Krallık, ABD) oy kullandığı 2712 sayılı kararı kabul ederek birlik sağlamayı başardı ve Gazze'de BM kuruluşlarına ve ortaklarına tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlamak için 'yeterli sayıda gün' boyunca 'acil ve genişletilmiş insani ateşkes ve koridorlar oluşturma' çağrısında bulundu. Konsey, karar metninde yer alan ifadelerle Hamas ve diğer gruplar tarafından tutulan tüm rehinelerin, özellikle de çocukların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve acil insani erişimin sağlanması çağrısında bulunur" denildi. Oylamaya katılım sağlayan hiçbir ülke aleyhte oy kullanmadı.

İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİ ERDAN: BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK

İsrail'in BM Temsilcisi Erdan, BMGK kararının 'gerçeklikten kopuk' olduğunu ifade ederek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı gerçeklikten kopuk ve anlamsızdır. Konsey ne karar alırsa alsın, İsrail uluslararası hukuka uygun davranmaya devam edecek, Hamas ise bırakın karara uymayı, kararı okumayacak bile. Konseyin, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve Gazze'de savaşa yol açan katliamı görmezden gelmeye, kınamamaya ve hatta bundan bahsetmemeye devam etmesi talihsizliktir. Bu gerçekten utanç verici. Hamas'ın stratejisi Gazze Şeridi'ndeki insani durumu kasıtlı olarak kötüleştirmek ve BM ile Güvenlik Konseyi'ni İsrail'i durdurmaya motive etmek için Filistinli kayıpların sayısını arttırmaktır. Böyle bir şey olmayacak. İsrail, Hamas yok edilene ve rehineler iade edilene kadar harekete geçmeye devam edecektir" dedi.