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Berlin'de İsrail'in saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

29 Kasım 2023 23:47 Son Güncelleme: 23:49 Abone Ol

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride eylemciler Filistin bayrakları açtı ve İsrail'in saldırılarını protesto eden pankartlar taşıdı. Göstericiler, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.