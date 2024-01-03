ABD Dışişleri Bakanlığı İsrailli Bakanların 'Filistinlilerin Gazze'den göç etmesini' reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada iki İsrailli Bakanın 'Filistinlilerin Gazze'den göç etmesini' savunan son açıklamalarını reddederek, Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini ifade eden son açıklamalarını' reddettiğini duyurdu. Açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in Filistinlilerin, Gazze dışına yerleştirilmesini savunan son açıklamalarını reddetmektedir. Bu söylem kışkırtıcı ve sorumsuzcadır. Bu tür açıklamaların İsrail hükümetinin politikasını yansıtmadığı, Başbakan da dahil olmak üzere İsrail Hükümeti tarafından defalarca ve tutarlı bir şekilde tarafımıza ifade edilmiştir.

Bu tür açıklamalara derhal son verilmelidir.

Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Filistin toprağı olarak kalacağı, Hamas'ın artık geleceğinin kontrolünde olmadığı ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemeyeceği konusunda açık, tutarlı ve net olduk. İsraillilerin ve Filistinlilerin, çevremizdeki bölgenin ve dünyanın çıkarları doğrultusunda aradığımız gelecek budur" ifadeleri yer aldı.

"KIŞKIRTICI VE SORUMSUZ AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, " Amerika Birleşik Devletleri, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben Gvir'in kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını reddetmektedir. Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak göç ettirilmesi söz konusu olmamalıdır" dedi.

"İSRAİL, AMERİKAN BAYRAĞINDAKİ YILDIZLARDAN BİRİ DEĞİL"

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir, dün ABD'nin tepkisiyle ilgili olarak " Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten takdir ediyorum ama kusura bakmayın biz (İsrail) Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. Amerika Birleşik Devletleri bizim en iyi dostumuzdur, ancak her şeyden önce İsrail Devleti için en iyi olanı yapacağız: Yüzbinlerce kişinin Gazze'den göç etmesi, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine, güvenlik içinde yaşamalarına ve IDF'in (onları) korumasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.