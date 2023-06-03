AB, Kosova'daki çatışmalarla ilgili taraflara 'gerilimi azaltın' çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Kosova'da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili taraflara 'gerilimi azaltın' çağrısı yaparak uyardı. AB'nin açıklamasında "Avrupa Birliği kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır. Gerilimin düşürülmemesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır" ifadeleri yer aldı.

AB Konseyi adına Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından bugün, Kosova'da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili uyarı çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Normalleşmeye Giden Yol Anlaşması ve Ekinin uygulanması konusunda hatırlatma yapılan açıklamada "Bu Sırp Çoğunluk Belediyeleri Birliği/Topluluğunun kurulması çalışmalarının daha fazla gecikme veya önkoşul olmaksızın başlamasını içerir" ifadeleri kullanıldı.