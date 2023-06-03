AB, Kosova'daki çatışmalarla ilgili taraflara 'gerilimi azaltın' çağrısı yaptı
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Avrupa Birliği, Kosova'da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili taraflara 'gerilimi azaltın' çağrısı yaparak uyardı. AB'nin açıklamasında 'Avrupa Birliği kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır. Gerilimin düşürülmemesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır' ifadeleri yer aldı.
Avrupa Birliği (AB), Kosova'da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili taraflara 'gerilimi azaltın' çağrısı yaparak uyardı. AB'nin açıklamasında "Avrupa Birliği kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır. Gerilimin düşürülmemesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır" ifadeleri yer aldı.
AB Konseyi adına Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından bugün, Kosova'da son günlerde meydana gelen çatışmalarla ilgili uyarı çağrısı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Avrupa Birliği, Kosova'nın kuzeyinde vatandaşlara, KFOR birliklerine, kolluk kuvvetlerine ve medyaya yönelik şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınamaktadır. Şiddet önlenebilirdi ve gelecekte de kaçınılmalıdır.Avrupa Birliği, ilgili görevlerini yerine getirme konusunda NATO'nun KFOR misyonunun ve AB'nin EULEX misyonunun arkasındadır. Hem Kosova'yı hem de Sırbistan'ı gerilimi azaltmak için derhal ve koşulsuz önlemler almaya, bölücü söylem kullanmayı bırakmaya ve daha fazla koordinasyonsuz eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Sakinliğin acilen sağlanması gerekiyor.Avrupa Birliği kararlı önlemleri uygulamaya hazırdır. Gerilimin düşürülmemesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır."POLİS OPERASYONLARI ASKIYA ALINSIN, SEÇİMLER YENİLENSİNAçıklamada Kosova'nın kuzeyindeki belediye binaları civarındaki polis operasyonlarının derhal askıya alınması talep edilerek "Belediye başkanları görevlerini geçici olarak belediye binaları dışındaki binalarda yapmak zorundadır. Dört belediyede de bir an önce erken seçim ilan edilmeli ve (seçim) tam kapsayıcı bir şekilde düzenlenmelidir. Kosovalı Sırpların bu seçimlere katılmasını bekliyoruz" denildi.SIRP ÇOĞUNLUK BELEDİYELERİ BİRLİĞİ KURULSUN
Normalleşmeye Giden Yol Anlaşması ve Ekinin uygulanması konusunda hatırlatma yapılan açıklamada "Bu Sırp Çoğunluk Belediyeleri Birliği/Topluluğunun kurulması çalışmalarının daha fazla gecikme veya önkoşul olmaksızın başlamasını içerir" ifadeleri kullanıldı.