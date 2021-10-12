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Ticaret Bakanı Muş, G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Ticaret Bakanı Muş, G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'da, G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'da, G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Muş, ziyaretine ilişkin yaptığı sosyal medya açıklamasında, "G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'ndayız. Çevresel sürdürülebilirlik, hizmetler, yatırım, mikro-KOBİ'lerin dünya ticaretine katılımı, devlet destekleri ve DTÖ reformu gibi uluslararası ticaretin önemli gündemlerini G-20 Bakanlarıyla değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Ticaret Bakanı Muş, G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

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