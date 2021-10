Paul McCartney, Beatles'ın John Lennon yüzünden dağıldığını söyledi

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyelerinden Paul Mccartney, 50 yıl boyunca grubun dağılmasının sorumlusu olarak suçlamaları omuzladı.

Bu suçlamaların merkezinde, 1970 yılında yayımladığı solo albümünün basın bildirisinde yer alan, Beatles'a "ara verdiğini" söylemesi vardı.

79 yaşındaki rock efsanesi, o dönem verdiği röportajda, "Lennon-McCartney ikilisinin yeniden şarkı yazabileceğini yakın bir zamanda öngöremediğini" söylemişti.

Ama BBC'ye verdiği son röportajda ayrılık sürecinin John Lennon tarafından başlatıldığını söyledi.

BBC Radio 4'te John Wilson'a konuşan McCartney, "Ben ayrılığı başlatan isim değilim. Bunu yapan bizim Johnny'ydi" dedi.

Lennon'ın bir gün odaya girerek "Beatles'tan ayrılıyorum. Bu çok acayip. Adeta bir boşanma gibi" dediğini söyleyen McCartney, sonrasında durumu toparlama işinin kendilerine kaldığını anlattı.

Eğer Lennon ayrılmasaydı grubun albüm yapmaya devam edebileceğini söyleyen McCartney, o dönem için şunları söylüyor:

"John, Yoko ile istediği şekilde bir hayat yaşamak istiyordu ve… Barış adına bir protesto yapmak için Amsterdam'da bir yatakta bir hafta yatmak istiyordu mesela. Buna nasıl karşı çıkabilirsin ki… Bu benim hayatımın en zor zamanlarıydı.

"Bu benim grubum, işim ve hayatımdı. Ben devam etmesini istiyordum. Çok iyi işler yaptığımızı düşünüyordum. Abbey Road, Let It Be gibi… Devam edebileceğimizi düşünüyordum"

Grup üyelerini dava etmişti

Paul McCartney, grubun ayrılık süreci ile ilgili karışıklıkların kaynağı olarak da o dönemki menajerleri Allen Klein'ı gösterdi. Klein'ın bazı ayarlamalar yapmak için süre istemesinin süreci kötüleştirdiğini savundu.

"Birkaç ay boyunca bir şey yokmuş gibi davranmak zorunda kaldık" diyen yıldız, "Çok garipti. Beatles'ın bittiğini biliyorduk ama bunu söyleyemiyorduk" şeklinde konuştu.

Paul McCartney, "Klein'in müziklerinde hak sahibi olmasını engellemek için" grubun diğer üyelerine dava açmış, aralarındaki kontrata dayalı iş anlaşmasının lağvedilmesini talep etmişti.

BBC radyocusu Wilson'a o süreci de anlatan McCartney, "Savaşmak zorundaydım ve bulabildiğim tek yol, Klein ile birlikte hareket eden diğer üyeleri dava etmekti" dedi.

Yıllar sonra grup üyelerinin kendisine teşekkür ettiğini de söyleyen rock efsanesi, "Ama ayrılık sürecini ben başlatmadım" dedi.

McCartney daha önce, arşiv materyallerinden oluşan, The Beatles Anthology ile Get Back gibi belgeselinin, bu davayı açmamış olsa yapılamayacağını söylemişti.