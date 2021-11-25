DTO'ya 4 ülkeden 6 uluslararası ortak geliyor

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında, Denizli Teknik Tekstil Kümelenme Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın açış konuşmasını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Yükte hafif, pahada ağır ürünler" elde edilip, ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında, Denizli Ticaret Odası tarafından yürütülen Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Denizli Teknik Tekstil Kümelenme Çalıştayı yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi bünyesindeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini, her geçen gün daha da artırıp, geliştirdiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan: Yükte hafif pahada ağır, inovatif ürünler üretmeliyiz

Başkan Erdoğan konuşmasında, katma değeri yüksek inovatif ürünler üretmenin önemine de işaret etti. DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1000 metrekarelik alanda kurdukları Denizli Teknik Tekstil Merkezlerini 1-2 ay içinde açmak istediklerini açıkladı. Başkan Erdoğan, ulusal ortak gereksinim ve menfaatler için birlikte çalışmanın önünü açacaklarını da ifade etti. Erdoğan, "Bu sayede, Denizli'mizi yatırımcılar için önemli bir merkez haline getireceğiz. Bu çabamız, bölgesel kalkınmamızı da destekleyecek, ekonomimizi güçlendirecektir" dedi.

Denizli'de Teknik Tekstil Kümelenme Projesi'ne İtalya, Çekya, Portekiz ve İspanya'dan uluslararası 6 ortak

Yeni hedeflerinin Denizli'de Teknik tekstile Dönüşüm Projelerini destekleyecek nitelikteki projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezlerini geliştirmek ve kapsamını büyütüp, hizmetlerini artırmak olduğunu da açıklayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Gelecek yıl şubatta Avrupa Birliği destekleriyle, İtalya, Çekya, Portekiz ve İspanya'dan uluslararası 6 ortağımızla Kümelenme Projemizi başlatacağız" dedi. Başkan Erdoğan'ın ardından Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, Denizli tekstil sanayi için gelecek fırsatları içeren bir alan olarak teknik tekstilin önemi ile ilgili teknik bir sunumda bulundu. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan ise, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni ve geride kalan süreçte neler yaptıklarını anlattı. Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan da küme geliştirme yaklaşımı üzerine kısa bir bilgilendirmede bulundu. - DENİZLİ