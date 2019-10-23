Dolar güne 5,80 liranın üzerinde başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları sonrası dolar/TL kuru yeni güne 5,80'den başladı.
23.10.2019 08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme ve ardından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır' açıklamaları sonrası dolar/TL kuru yeni güne 5,80'den başladı.
Kaynak: Dunya.com