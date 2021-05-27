Doktordan yaralıya ilk müdahale
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Doktordan yaralıya ilk müdahale

Doktordan yaralıya ilk müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, bir kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Kaza, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Turan Karaman idaresindeki 16 AKR 104 plakalı motosiklet, Yusuf Erdoğan (35) yönetimindeki 16 SRC 09 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalta düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücüyü o esnada yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Doktordan yaralıya ilk müdahale
Doktordan yaralıya ilk müdahale
Doktordan yaralıya ilk müdahale
Doktordan yaralıya ilk müdahale
Doktordan yaralıya ilk müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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