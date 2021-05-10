Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)
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Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)

Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAnkara'da 8 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara'da 8 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Erdoğan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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