Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)
Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAnkara'da 8 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.
Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ankara'da 8 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Erdoğan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı