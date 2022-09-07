Altay'ın acı günü Spor Haberleri İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah-beyazlı kulüpte 2005-2007 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini üstlenen Mehmet Erdoğan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hastalığının ağır dönemlerinde bile Altay'a olan sevgisi nedeniyle koltuk değnekleriyle kulübün kongrelerine katılıp oy vererek camianın gönlünde taht kuran Erdoğan, altyapıya ve amatör branşlara önem veren yöneticiliğiyle tanınıyordu. Merhumun cenazesi bugün Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Mehmet Erdoğan İzmir Altay Spor Haberler

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