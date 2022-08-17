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Tekirdağ ekonomi haberleri: Çerkezköy TSO ağustos ayı toplantısını yaptı

Tekirdağ ekonomi haberleri: Çerkezköy TSO ağustos ayı toplantısını yaptı

Ekonomi Haberleri

Gelen Tekirdağ haberine göre Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haci Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haci Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Haci Mehmet Erdoğan başkanlığında oda konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve yoklamanın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan temmuz ayı gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesi olan 2022 yılı ilk 6 aylık faaliyet raporu, Eğitim ve Kalite Sistem Yöneticisi Asude Çelen tarafından üyelere sunuldu. Görüşülen faaliyet raporunun ardından dilek ve temenniler ile toplantı son buldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Erdoğan Meclis Başkanı Ekonomi Haberler

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