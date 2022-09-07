Son dakika haber... Altay eski başkanı Mehmet Erdoğan hayatını kaybetti Spor Haberleri Son dakika haberlerine göre Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Altay camiası güne acı bir haberle uyandı. Siyah-beyazlılarda 2005-2007 yılları arasında başkanlık görevi üstlenen ve camianın önde gelen isimlerinden olan Mehmet Erdoğan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Erdoğan'ın vefatı üzerine Altay Başkanı Ayhan Dündar, sosyal medya hesaplarında taziye mesajı paylaştı. Dündar, mesajında, "Çok kıymetli başkanımız Mehmet Erdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Toros Mezarlığı'nda defnedilecek. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Erdoğan Altay Spor Haberler Son Dakika

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