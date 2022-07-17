AKSEKİ'DE KAYBOLAN YAŞLI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKSEKİ'DE KAYBOLAN YAŞLI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde geçen salı günü kaybolan Miyase Erdoğan'ın (77) bulunması için 6 gündür devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde geçen salı günü kaybolan Miyase Erdoğan'ın (77) bulunması için 6 gündür devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Akseki'nin Süleymaniye Mahallesi'nde geçen salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiden döndüğünde eşi Miyase Erdoğan'ı bulamadı. Çevreyi arayan ve mahallede gidebileceği yerlere bakan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca muhtara ve komşularına haber verdi. Şeker hastası olduğu belirtilen Miyase Erdoğan için mahalle halkının aramalarından bir sonuç çıkmayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar 4 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği unsurları, 1 jandarma trafik timi, JASAT Timi ve 40 vatandaşın desteğiyle devam ediyor. Çalışmalarda Miyase Erdoğan'a dair bir iz bulunamazken, aramaların devam edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Erdoğan Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title