AK Parti Gaziantep Milletvekili adaylarından GTB'de önerileri dinledi

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

Önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları ile parti il ve ilçe teşkilatı temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

GTB Hububat-Bakliyat Satış Salonlarında gerçekleştirilen ziyarette borsa üyeleriyle istişare toplantısında bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adayları, tarım sektörüne yönelik talep ve önerileri dinleyerek, şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve ' Türkiye Yüzyılı' projelerine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yeni bir hasat sezonunun arifesinde olduklarını kaydederek, mayıs ayı sonlarına doğru başlamasını bekledikleri hasat mevsiminin bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Ekim-Mart arasındaki 6 aylık dönemde yağış miktarında geçen yıla oranla ciddi bir azalma olmasına rağmen Mart-Nisan aylarında toprağa düşen yağış miktarının yüzleri güldürdüğünü belirten Tiryakioğlu, "Son yağışlar üretim alanlarının toparlanmasını sağladı. Buğday ekiliş alanlarının artış göstermesi de kuraklığa bağlı verim kayıplarını sübvanse etti. Bu üretim sezonunda geçen yılki ülke rekoltemize yakın 20 milyon ton dolaylarında bir buğday rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Konuşmasında çiftçinin dört gözle beklediği hububat alım fiyatlarının sezon öncesi açıklanmasına da vurgu yapan Tiryakioğlu, mayıs sonlarına doğru ülkemizde ilk buğday hasadının başlayacağını ve TMO'nun 2023 dönemi hububat alım fiyatlarını erken açıklamasının sektör temsilcilerinin önünü görebilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca Gaziantep tarımı ve gıda sanayi hakkında da bilgiler verdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada GTB'nin üyelerine yönelik hayata kazandırdığı vizyon projeler ve 2023 hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de sektörlerinde ilkleri ve enleri barındıran vizyon projeleri hizmete açtıklarını hatırlatan Akıncı, "Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi gibi yenilikçi projeleri üyelerimizin hizmetine sunduk. 2023 yılına yönelik en büyük hedefimiz ise Hububat Emtia Merkezi'ni şehrimize kazandırmak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Araban yolu üzerinde kurmayı planladıkları Hububat Emtia Merkezinin, Gaziantep'i tarımsal ürünlerin ticareti noktasında bölgede cazibe merkezi haline getireceğini aktaran Akıncı, "Sektörde kümelenmeyi sağlayarak bölgede bulunan tüm üretici ve tacirlere hitap edecek olan Hububat Emtia Merkezi bünyesinde elektronik satış salonu, modern laboratuvar, tüccar ofisleri, lisanslı depolar ve sosyal tesisler ile ihtiyaç duyulan birçok farklı donanımı barındıracak" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül ise konuşmasında yeni hasat sezonunun verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Çalışan, üreten ve ekonomiye katkı sunan insanlarla sabahın bu erken saatinde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Gül, Gaziantep'in ihracatta, sanayide ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde Türkiye'nin marka şehri olduğunu söyledi.

GTB'nin Hububat Emtia Merkezi projesinden de övgüyle bahseden Gül, "Borsamızın öncülüğünde Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerçekleşecek vizyoner ve çok kıymetli bir proje, sektör temsilcilerimiz bu projeyle çıtayı çok daha ileri noktalara taşıyacaktır" dedi.

Eski Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Adayı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan toplantının ardından, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile günün ilk buğday satışına eşlik ettiler.

Ziyarete AK Parti Milletvekili Adayları; Mehmet Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, Hakan Tanrıöver, Cuma Reyhan ve Abdullah Korkmaz da katıldı. - GAZİANTEP