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Rize ekonomi haberi: Rize Ticaret Borsası'nda Başkan Mehmet Erdoğan güven tazeledi

Ekonomi Haberleri

Rize ekonomi haberi: Rize Ticaret Borsası'nda Başkan Mehmet Erdoğan güven tazeledi

Rize haberleri... Rize Ticaret Borsası'nda Başkanı Mehmet Erdoğan, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi.

Rize Ticaret Borsası'nda Başkanı Mehmet Erdoğan, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi.

Rize Ticaret Borsası'nda yapılan seçimleri Mehmet Erdoğan başkanlığında tek liste ile gerçekleştirildi. Rize Ticaret Borsası'nın binasında gerçekleştirilen seçimde tek aday olan Başkan Erdoğan, kullanılan 117 oydan 1 tanesinin geçersiz sayılmasıyla 116 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Tekrardan başkan olarak seçilerek güven tazeleyen Mehmet Erdoğan Rize'ye yeni projeler daha yapacaklarını belirterek, "Öncelikle sektörümüzün için, bölgemiz için, çay sektörü için hayırlı olsun. Bir seçim süreciydi 4 yıl çok çabuk geçti. Yeni projelerimizle, tamamlanan projelerimizle ve tamamlanmakta olan projelerimizi için bir dönem daha devam etme kararımız oldu. Ekibimizde bir değişiklik yok. Önceki dönemdeki arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok güzel projelerimiz var. Tek çay çarşısı değil. 570 tane eğitim programımız olacak. 4 tane daha sektörümüze değer katacak proje yapacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Erdoğan Rize Ekonomi Haberler

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