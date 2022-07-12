77 yaşındaki kayıp kadın aranıyor Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erdoğan, eşi Miyase Erdoğan'ı evinin çevresinde (77) bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istedi. Erdoğan'ı aramaya başlayan mahalle sakinleri, şeker hastası kadına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma timi ve AKUT ekipleri dron ve hassas burunlu köpekler yardımıyla bölgede arama başlattı. Sonuç alamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmaya ara verdi. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Mehmet Erdoğan Hisarcık Antalya Akseki Güncel Haberler

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