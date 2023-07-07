Beyaz Çay Üreticilerine 'Çay Tomurcuğu Toplayın' Çağrısı

20 gramlık kavanozlarla satılan beyaz çayın kilogram fiyatı 10 bin TL'nin üzerine çıkıyor

Çay üreticilerine 'Beyaz çay' için "Çay tomurcuğu toplayın" çağrısı

RİZE Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 'İmparatorların çayı' olarak adlandırılan 'beyaz çay' için üreticilere çağrıda bulunarak çay tomurcuğu toplamalarını istedi.

Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinde hasat öncesinde elle toplanıp geleneksel yöntemlerle kurutularak elde edilen ve 'İmparatorların çayı' olarak adlandırılan 'beyaz çay' müstahsil tarafından toplanarak kilosu bin 500 TL'den ÇAYKUR tarafından alımı yapılıyor. Tüketicilere satışında 20 gramlık kavanozlarla satılan beyaz çayın kilogram fiyatı 10 bin TL'nin üzerine çıkıyor. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan da beyaz çay tomurcuğunun hasat döneminde olduklarını belirterek üreticilere beyaz çayın hasat edilmesi için çağrıda bulundu.

Tomurcuğun en kaliteli hale geldiği dönemde olduklarını ve üreticilerin çaylıklara girerek hasat yapmalarını gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Beyaz çayın hasadının tam dönemindeyiz. 2. Sürgün döneminin 1 hafta 10 günlük süresinin içerisinde tomurcuğun en kaliteli hale ulaştığı dönem. Bunun için hasat başlamıştır. Geçen yıl tomurcuk üretiminde, tomurcuğun toplanmasında eksiklerimiz olmuştu ama bunu bu yıl giderdik. Yükselen kalitede, yeterli miktarda tomurcuk hasadımız olacaktır. Talep edilecek kadar Beyaz çay üretimi de yapılacaktır" diye konuştu.