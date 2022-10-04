Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberleri | Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

Ekonomi Haberleri

Rize haberleri | Rize Ticaret Borsası Başkanlığına Mehmet Erdoğan yeniden seçildi

Rize haberi: Rize Ticaret Borsasında (RTB) Mehmet Erdoğan yeniden başkan oldu.

Rize Ticaret Borsasında (RTB) Mehmet Erdoğan yeniden başkan oldu.

RTB Konferans Salonunda düzenlenen genel kurulda, Mehmet Erdoğan başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Erdoğan, 155 delegenin 117'sinin katıldığı seçimde geçerli 116 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Mehmet Erdoğan, seçim sonrası herkese teşekkür ederek, uzun seçim maratonunun son derece olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Tek liste olarak çıkılan yarışta, güvene ve beklentilere karşı mahcup olmama adına çok daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dönemde seçim manifestomuzda 11 maddemiz vardı. Bunların onunu hayata geçirdik. Sadece Çay Kanunu çalışmasını tamamlayamadık. Bu yıl ise 6 önemli hedefimiz var. Başta Çay Kanunu, Rize'ye kombine et tesisi kazandırılması ve çay sektöründeki eğitimlere büyük önem vereceğiz. Bu dönemde çok daha önemli projeleri hayata geçirmek zorundayız."

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi

Mehmet Erdoğan Rize Çay Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title