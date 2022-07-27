Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısı, konferans salonunda Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Yoklama ve açılışın ardından Haziran ayı gelir gider bütçe izleme raporları ve mizanının ibra edilmesi maddesi oy çokluğu ile ibra edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan üye yeni kayıt ücretlerinin taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesi maddesi görüşüldü. 1 Temmuz 2022 tarihi ile yürürlüğe giren ve artan asgari ücret nedeniyle yasalar gereği Oda yeni kayıt ücretleri de yeniden belirlendi. Fırıncı esnaflardan gelen talepler doğrultusunda gündemin 4 ve 5. maddesinde yer alan ekmek simit, poğaça ve açma fiyatları için gelen yeni talepler görüşüldü. Gündemin tüm maddelerinin görüşülmesinin ardından gerçekleşen dilek ve temenniler ile meclis son buldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Erdoğan Meclis Başkanı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title