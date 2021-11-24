Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor - Haberler
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Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2 derece ölçüldü. Iğdır'da gece sıcaklık sıfır, Tunceli'de 2, Erzincan'da 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7 ve Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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