Doğu Karadeniz'de 839 bina yapı ruhsatı aldı

21.08.2019 12:18

Doğu Karadeniz'de 2019 yılının ocak-haziran döneminde 839 binaya yapı ruhsatı verildi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 839 bina ve 6 bin 334 daire için yapı ruhsatı verildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 47, daire sayısı ise yüzde 42,9 azaldı.

İller bazında yapı ruhsatı verilen bina sayısı, Gümüşhane'de yüzde 61,5 azalışla 30, Ordu'da yüzde 55,5 azalışla 212, Artvin'de yüzde 53,8 azalışla 18, Rize'de yüzde 48,9 azalışla 48, Giresun'da yüzde 43,9 azalışla 157 ve Trabzon'da yüzde 39,4 azalışla 374 oldu.

13 bin 178 daireye yapı kullanım izni verildi

Doğu Karadeniz'de yılın altı ayı itibarıyla yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı bin 416, daire sayısı 13 bin 178 oldu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 15,4, daire sayısı yüzde 30,1 arttı.

Bölge illerine bakıldığında, yapı kullanım izni belgesi verilen bina sayısı yılın 6 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 41,3 artarak 578, Ordu'da yüzde 24,9 artarak 487 olurken, Rize'de yüzde 20,5 azalarak 58, Giresun'da yüzde 18,7 azalarak 218, Gümüşhane'de yüzde 14,3 azalarak 42 ve Artvin'de yüzde 13,2 azalarak 33 oldu.

Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları da geçen yılın aynı dönemine göre Giresun'da yüzde 55,4 artarak 2 bin 71, Ordu'da yüzde 53,6 artarak 3 bin 879, Trabzon'da yüzde 45,4 artarak 5 bin 564, Gümüşhane'de yüzde 15 artarak 299 olurken, Rize'de yüzde 40,2 azalarak bin 56 ve Artvin'de yüzde 26,4 azalarak 309 oldu.

Kaynak: AA