Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
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Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:27
Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

, , ve 'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yüksek kesimler ve kent merkezindeki ağaçlar ile araçların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar kardan şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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: Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
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