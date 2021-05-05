DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
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DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'tam kapanma' uygulanmaya başlandıktan sonra ilk vaka oranı tablosunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'tam kapanma' uygulanmaya başlandıktan sonra ilk vaka oranı tablosunu açıkladı. Doğu'daki illerden vaka oranlarında en fazla düşüş; Erzincan, Erzurum ve Iğdır'da oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını paylaşırken, Doğu'daki birçok ilde vaka sayısında düşüş olduğu görüldü. Erzincan'da 17-23 Nisan vaka tablosunda 100 binde 632,17 olan vaka oranı, bu hafta 428,70'e geriledi. Vaka düşüşünde Erzincan'ı, Iğdır takip etti. Kentte tam kapanma öncesi 100 binde 348,71 olarak belirlenen vaka oranı, bu hafta 159,45'e düştü. Erzurum da vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasına girdi. Önceki hafta 555,73 olan vaka oranı, bu hafta 395,24 olarak belirlendi.

Vaka oranında düşüş yaşanan illerden biri de 389,96'dan 285'e gerileyen Ağrı oldu. Kars'ta 17-23 Nisan tablosunda 351,32 olan vaka oranı, kapanma uygulamasının ardından 293,4'e kadar düştü. Muş'ta da önceki hafta 153,00 olan vaka oranı, 113,11 olarak belirlendi. Ardahan'da da 269,34 olan oran, 251,66'ya geriledi.

Öte yandan Erzurum'da tam kapanma denetimleri de sürdürülüyor. Polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol ediyor. İnşaat sektöründe çalıştığı için kısıtlamadan muaf olduğunu söyleyen Ömürhan Keleş, Koronavirüsün tamamen bitmesini istiyorum. Bitsin de artık kurtulalım. İnsanlar işine, gücüne baksın. 1 seneden fazla oldu bu durumun içindeyiz, yorulduk diye konuştu.

DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA
DOĞU'DA EN FAZLA VAKA ORANI DÜŞÜŞÜ ERZİNCAN, ERZURUM VE IĞDIR'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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