Ekipler şehir merkezinden günde 500 kamyon kar tahliye ediyor

Ekiplerin kar küreme aracı ile şehir merkezinde temizlik yapması Kamyonlara yüklenen karın şehir merkezinden tahliye edilmesi Kara saplanan araçların vatandaşların desteğiyle kurtarılması Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt'un konuşması Muş'ta iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi...

HAKKARİ (AA) - Ekiplerin kar küreme aracı ile şehir merkezinde temizlik yapması

Kamyonlara yüklenen karın şehir merkezinden tahliye edilmesi

Kara saplanan araçların vatandaşların desteğiyle kurtarılması

Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt'un konuşması

Muş'ta iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolları en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kentte fırtına ve tipinin çalışmaları zorlaştırdığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz tarafından açılan yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yüksekliği çok fazla. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehir merkezindeki kar yığınlarını iş makineleriyle kaldırdıklarını anlatan Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da "120 personel ve 30 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın ulaşımını sağlamak için günde ortalama 500 kamyon kar yığınını şehir dışına taşıyoruz. 17 mahallede eş zamanlı kar temizle çalışması yapıyoruz." dedi.