Doğasıyla cezbeden Çambaşı Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı Karadeniz'in eşsiz, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ordu'daki Çambaşı Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşmenin başlamasıyla, misafirleriyle şenlendi.

Karadeniz'in eşsiz, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ordu'daki Çambaşı Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşmenin başlamasıyla, misafirleriyle şenlendi.

Uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, şelaleleri ve gölleriyle kendine hayran bırakan Ordu, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Doğa turizminde öne çıkan kentin yaylaları, son yıllarda alternatif turizmde cazibe merkezi haline geldi.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevresindeki Turnalık Yaylası ile obalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla gecikmeli de olsa hareketlenmeye başladı.

Yayla evleri, kapılarını yöre sakinlerine açarken, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler de doğada günübirlik vakit geçiriyor.

Aileleriyle pikniğe gelen çocuklar, çayırlarda koşuyor ve top oynayarak doğanın tadını çıkarıyor. Çimlerle kaplı yaylalarda otlayan koyun sürüleri ve büyükbaş hayvanlar da farklı bir güzellik katıyor.

Sarı ve mor orman gülleri ile yüksek dağlardaki kar görüntüsü, yayla ziyaretçilerini cezbediyor.

"Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz"

Ailesiyle yaylaya piknik yapmaya gelen Fatma Çakmaktaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene daha erken piknik yapabildiklerini ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evde olduklarını söyledi.

Çocukların da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla şehirden uzaklaşarak yaylaya çıktıklarını anlatan Çakmaktaşı, "Çocuklarımız daha temiz havada güzel oynasınlar diye buraya geldik. Ailecek piknik yapıyoruz. Çocuklar da burada eğleniyorlar." dedi.

Evren Çakmaktaşı ise hava sıcaklığını fırsat bilerek gezmeye çıktıklarını, çocukların da evlerde bunaldığı için doğa içerisinde olmayı tercih ettiklerini belirtti.

Ziyaretçilerden Faika Erkan, şehirde bunaldıklarını, temiz hava almak için yaylaya geldiklerini vurgulayarak, "Havası, doğası, manzarası güzel. Burada rahatça gezebiliyoruz. Çünkü alan geniş, şu anda insan çok az. Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz." diye konuştu.

Yeşilliğe bürünen doğanın kendilerini cezbettiğine işaret eden Erkan, fırsat buldukça geldikleri Çambaşı Yaylası'na havaların da ısınmasıyla sık sık gelmeyi düşündüklerini kaydetti.

"Yayla suyu içmek beni mutlu ediyor"

Nigar Enginyurt da uzun süredir evlerde kaldıklarını, çok sıkıldıklarını aktararak, "İnşallah bu süreç geçer. Yaylalar çok güzel olduğu için buraya geldik. Ordu'dan kopan bu tarafa geliyor." ifadelerini kullandı.

Yaylanın, havasının güzelliğinin yanı sıra insanlarının da sıcak olduğuna dikkati çeken Enginyurt, yayla suyunu içmenin bile kendisini mutlu ettiğini ve rahat bir gün geçirdiğini anlattı.

Yayla yolunda kahvaltı hizmeti veren işletmeci Serdar Şimşek ise belli bir duraklama dönemi yaşadıklarını ancak yaz sezonunun açıldığını dile getirdi.

Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de Çambaşı Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Şimşek, yaylaların dere, şelale, kanyon ve doğasıyla yurt dışından gelenlerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Kaynak: AA