Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu
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Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu

27.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:36
Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu

SİVAS'ta 4 katlı apartmanda yaşayan Z.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, iddiaya göre, evindeki doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve apartmanı patlacağını belirterek, ihbarda bulundu.

SİVAS'ta 4 katlı apartmanda yaşayan Z.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, iddiaya göre, evindeki doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve  apartmanı patlacağını belirterek, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri tarafından apartmanın gazı kesilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen Z.A. gözaltına alındı.Olay, saat 20.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi Halil İbrahim Kaymaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Z.A., iddiaya göre, acil çağrı merkezini arayıp evinde bulunan doğal gazlı fırının hortumunu kestiğini ve binayı patlatacağını ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve doğal gaz ekipleri apartmanı boşaltıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın önünde sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bulunduruldu. Olay yerine gelen doğal gaz şirketi ekipleri apartmanın gazını keserken, polis, 1 saat süren çalışmanın ardından Z.A.'yı ikna edip, eve girerek, Z.A.'yı gözaltına aldı. Z.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu
Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu
Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu
Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu
Doğalgazlı fırının hortumunu kesti, ?binayı patlatacağım? ihbarında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Uğur YİĞİT

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