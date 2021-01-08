Son dakika haberi... Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Bugün de Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı. Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı. Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı.

'HDP NEYSE PKK DA ODUR'

Hakkari HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Esmer Koç, kızının Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşındayken, PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Kızı Zübeyde için oturma eylemine katıldığını, evladına kavuşmak istediğini anlatan Esmer Koç, "2013 yılında 4 PKK'lı terörist, benim kızımı dağa kaçırdı. O gün bugündür benim aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Ben kızımın hasretinden öleceğim. Hiçbir HDP'linin oğlu dağda değil. HDP istese bir telefonla bütün çocukları dağdan indirir. HDP neyse PKK da odur" dedi. Şemdinli'den gelen Mehmet Sıddık Çiftçi ise 2015'te 21 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi için evlat nöbetine katıldığını belirterek, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp, PKK'ya verdi. Kardeşim zihinsel engellidir. HDP'den kardeşimi istiyorum" diye konuştu. Öte yandan eyleme katılan aileler ile HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 2 parti yöneticisi ile birlikte HDP İl Başkanlığı binasının balkonuna çıkan Dede, "Hedefiniz hiçbir insanın parmağının kanamaması ise derdiniz çözüm ise buyurun, gelin. Biz HDP olarak, muhalefet partisi olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Oturma eylemine katılan bir kadın ise "Bu insanlar, buraya sadece evlatları için oturma eylemine geldiler" diye karşılık verdi.

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı