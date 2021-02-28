Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu, Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Hamza Türkmen'den planlanan ve devam eden projeler ile ilçenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

İlçede 1420 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek kütüphaneyle ilgili olarak Karaloğlu, Diyarbakır'ın yerel mimarisine uygun olması ve kente özgü malzemelerin kullanılmasını istedi.

Karaloğlu, Bismil kavşağı ve Buğday Pazarı kavşağı arasında devam eden çalışmaların haziran ayına kadar tamamlanması ve Bismil geçiş yoluna Büyükşehir Belediyesince peyzaj yapılması talimatını verdi.

Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası olarak tahsis edilecek olan eski hastane binasında da incelemelerde bulunan Karaloğlu, vatandaşlara, kadın, aile, gençlik ve spor ile kültür ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alan ve birimlerle hizmet sunacak binayla ilgili olarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan Karaloğlu, günlük 12 bin 500 metreküp kapasiteyle hizmet vermesi planlanan tesisin Bismil için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yapılan projeden Dicle Nehri'nin de olumlu etkileneceğini aktaran Karaloğlu, "Dicle Nehri daha temiz akacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin