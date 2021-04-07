Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
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Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 583'üncü gününde devam ediyor.

Dağa götürülen oğlu İdris için Batman'dan gelen anne Suphiye Yakut ile kardeşi Ensari Karaşan için Diyarbakır'dan Hayriye Akyüz de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Suphiye Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çalışmaya gittiği İzmir'den evine döndüğünü, 10 gün sonra da kaybolduğunu söyledi.

Kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade eden Yakut, "Oğlumu çok seviyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlumu PKK'dan HDP'den istiyorum. Allah PKK'yı kahretsin." dedi.

Abla Hayriye Akyüz de daha önce annelerin eylemini televizyondan takip ettiğini, birkaç kez de onlara destek ziyaretinde bulunduğunu ifade etti.

Üniversitede okuyan kardeşinin 3 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Akyüz, "Kardeşim HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderildi. Kardeşimle hiçbir şekilde irtibat kuramadık. 'Evlat düşman kapısına götürür' derlerdi, gerçekmiş. Evlat insanı düşman kapısına götürüyor." diye konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Akyüz, "Ensari günaha girme. Ne olursun kimsenin çocuklarını yetim bırakma." ifadelerini kullandı.

Aileler bekleyişini sürdürüyor

Aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerine devam ediyor.

Anne Necibe Çifçi başlattıkları mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"Evlatlarımız getirilip bize teslim edilmeden bu binanın önünü terk etmeyeceğiz." diyen Çifçi, evlatlarını HDP'den ve PKK'dan istediklerini aktardı.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Baba Şevket Bingöl de oğlunu HDP'den istediğini belirtti.

Bingöl, "Oturma eylemindeki bütün ailelerin çocukları HDP'liler tarafından kandırılarak, dağa gönderildi. Allah'ın izniyle çocuğumuzu alacağız. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Diyarbakır'daki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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