Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı - Haberler
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Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, öğrenci servisi içinde aileleri husumetli olan 2 öğrenci arasında tartışma çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, öğrenci servisi içinde aileleri husumetli olan 2 öğrenci arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 39 yaşındaki Kadir Türk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Köyde güvenlik önlemleri alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

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