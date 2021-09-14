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DİYARBAKIR - "Ahilik Haftası" kutlandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da "34. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Diyarbakır'da "34. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, ahiliği anlatan tiyatro gösterimi yapıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, törendeki konuşmasında, ahiliğin bir anlamda da kardeşlik manasına geldiğini söyledi.

Diyarbakır'ın 16. yüzyıldan sonra hanları, çarşısı ve pazarıyla Osmanlı coğrafyasının en büyük ticaret ve üretim merkezlerinden biri olduğunu anlatan Karaloğlu, 20. yüzyılın başına kadar da bu önemini koruduğunu ifade etti.

Günümüzde de Diyarbakır'ın esnaf ve sanatkarının cömertlik ve misafirperverliğiyle nam saldığını aktaran Karaloğlu, "Ahilik bir esnaf teşkilatı ama sadece üyelerine mesleki eğitim veren bir teşkilat değil hem mesleğini en iyi yapan hem de insani değerler olarak en iyi olan insanı yakalamak için uğraş veren bir teşkilat." diye konuştu.

Ahi Evran-ı Veli'nin koyduğu kuralları, kardeşliği, dürüstlüğü ve cömertliği bugün de yaşamayı dileyen Karaloğlu, "Bunlara ihtiyacımız var. Bu toprakların bereketi, bu topraklar da kardeşliğimizi paylaşmanızı devam ettirdiğimiz sürece hepimize yetecek miktarda. Yeter ki biz birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi aramızdaki muhabbeti sevgiyi devam ettirelim. Bu topraklar hepimizi bakacak, doyuracak kadar güzel." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ise ahilik kültürünün, ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük ve güveni, saygılı olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi esas aldığını vurguladı.

Törende şed kuşanma gösterisi sunuldu, ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenler ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı etkinlikleriyle devam eden törene, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ile Oya Eronat ve diğer ilgililer katıldı.

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR -
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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