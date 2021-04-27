Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, Cemal I, Sefer A, Remzi I. ve Kemal I. ile tarafları ayırmaya çalışan Mehmet U. ve Salih T. yaralandı.

Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kemal I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cemal I, Sefer A, Remzi I'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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