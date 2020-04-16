Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakan Hekimoğlu, Engin Altay, Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönenlere ilişkin iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Üyesi Doktor Hakan Hekimoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

16.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:38
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Altay ve Hekimoğlu hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönenlere ilişkin iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Üyesi Doktor Hakan Hekimoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın dile getirdiği "umreden dönenlere ateş düşürücü verildiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde, sağlık çalışanları aracılığıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Diyanet'in umreden dönen vatandaşlarla ilgili süreçleri, en başından itibaren Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinesinde yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Engin Altay ve Hakan Hekimoğlu hakkında söz konusu iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Altay ve Hekimoğlu'na "hakaret, iftira ve halkı kin ve du¨şmanlığa tahrik" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA

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