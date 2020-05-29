Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı sonrası açıklama
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı sonrası açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tavsiyemiz bütün kardeşlerimiz çocuklarının ellerinden tutsunlar, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılsınlar.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı sonrası açıklama
29.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:05

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tavsiyemiz bütün kardeşlerimiz çocuklarının ellerinden tutsunlar, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılsınlar. Camiler bizim için bir mekteptir. Bir okuldur" dedi.

Fatih Camii'nde cuma hutbesini okuyarak cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Allah'a hamd ediyorum. Bugün 2,5 aylık ayrılıktan sonra Türkiye genelinde camilerimize kavuştuk. Bundan sonra tavsiyemiz bütün kardeşlerimiz çocuklarının ellerinden tutsunlar, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılsınlar. Camiler bizim için bir mekteptir, bir okuldur. Camilerimizden her yönüyle istifade edelim. Tekrar bütün İslam alemine hayırlı olsun" dedi.

Fatih Camii'nde kılınan cuma namazına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür cuma namazına kavuştuk. Hiçbir zaman unutamayacağımız cuma namazından birisidir. Böyle bir güzel günde İstanbul'un fethinin yıl dönümünde burada Fatih Camii'nde cuma namazını kılmak benim için de çok anlamlı. Ben burada çok namaz kıldım ama bu namaz hepsinden başka bir yerdedir. Bu nimetin kadr-ü kıymetini bilmemiz lazım. Hocamızın da hutbede hitap ettiği gibi bundan sonra camilere daha fazla bağlı olarak, camilerimizi daha çok şenlendirmiş bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bundan sonra her şey bitti manasına gelmiyor. Tekrar etmek zorundayız. Temkinli ve tedbirli bir şekilde bütün bu tedbirlere uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan bu faaliyetler olmak üzere milletimizin hep beraber sabırla güçlü bir şekilde bu süreçte göstermiş olduğu bir mücadelenin sonucudur" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek buradan ayrıldı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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