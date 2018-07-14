Dışişleri Bakanlığı Somali'deki Terör Eylemlerini Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet kurumlarının yer aldığı "Villa Somali"nin giriş kapısına yakın bir yerde gerçekleştirilen terör eylemlerinin şiddetle kınandığı belirtilerek, "16-17 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek ve ülkede son dönemde hayata geçirilen reformların değerlendirileceği Somali Ortaklık Forumu öncesinde yapılan bu terör eylemlerinin Somali'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik Somali Hükümetinin ve uluslararası toplumun gayretlerini hedef aldığını değerlendirmekteyiz. Ülkemiz kardeş Somali'nin bir an evvel barış, huzur ve kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği sürdürecektir" denildi. - ANKARA