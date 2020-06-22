Dışişleri Bakanlığı: "Mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, ahlaki ve hukuki bir...
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Dışişleri Bakanlığı: "Mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, ahlaki ve hukuki bir...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı:
22.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Şansölyesi Kurz'un Bir Yunan gazetesine verdiği mülakat hakkındaki soruya cevaben, "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü'nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve hatta sınıra duvar örmeyi öneren bu ülke, AB'nin ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı davranmaktadır. AB üyesi tüm ülkelerin ve Avusturyalıların da görev aldığı Frontex, sözkonusu anlaşmaları ve AB hukukunu uygulamak, sınırlarına gelen sığınmacılara koruma sağlamak, onları geri itmemek ve insanlık dışı muamele yapmamak zorundadır" dedi.

Sözcü Aksoy, "Aslında Avusturya'nın sığınmacılara bakışı, sınırımızda onlara yaptığı insanlık dışı muameleleri hafızalara kazınan Yunanistan'ın tutumundan hiç de farklı değildir. Avusturya Şansölyesi'ne, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijotovic'in 19 Haziran 2020 tarihli açıklamasını dikkatlice okumasını tavsiye ediyoruz. 'İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür'" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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