Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da (2)

16.08.2019 19:30

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed ile bir araya geldi.

Kaynak: AA