Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid'le görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Tunus'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ile Çavuşoğlu'nun Özel Danışmanı Elçi Ali Onaner de hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Başbakan Yusuf eş-Şahid'e Tunus'un hoşgörü ve uzlaşı ruhuyla Yasemin Devrimi'ni takip eden dönemde başardığı siyasi dönüşümünden sonra, ekonomik atılımı da yapacağına emin olduğumuzu belirttik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan, Uluslararası Tunus Maarif Okulu'na ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulu'nu da ziyaret etti.

Öğrencilerin takdim ettiği çiçeği alan Çavuşoğlu, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Tunus'ta bulunan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) iltisaklı okulların kapatılmasını ve Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA