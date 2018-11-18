Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Fetö Konusunda Yeni Belgeler Vereceğiz" - New

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün (FETÖ) buradaki ihlallerini incellemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada daha bu aşamasında bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar." dedi.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi.

FETÖ terör örgütüne karşı ve bu terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunu en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'a aktardığını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün buradaki ihlallerini incellemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada daha bu aşamasında bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar. Bu Amerikalıların bizzat bizlere de söylediği bir bilgidir. Biz de kendilerine gerekli bilgileri veriyoruz. Biz de zaten kendilerine şöyle basit bir soruşturma başlatıp bunların o karanlık yüzünü görmeye başlayacaksınız dedik. Şimdi bu terör örgütünün karanlık yüzünü burada FBI görmeye başladı, soruşturmalarda görüyorlar."

Türkiye'nin sorunlarını aşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, yaşanan sorunların siyasi yollardan barışçıl bir şekilde çözülmesi için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib konusunda Rusya ile imzaladığımız bir muhtıra, Suriye'de oyun kurallanı tekrar değiştirdi ve barış için önemli bir fırsat oldu. Büyük bir felaketi, dramları önlemiş olduk. Arkasından dörtlü zirve, şimdi Astana toplantıları ile bir taraftan bu ateşkesi kalıcı kılmak amacımız, diğer taraftan da siyasi çözüm için anayasa komisyonun oluşturulması için çaba sarf ediyoruz ve tüm bu çabalarda Türkiye, kilit ülkedir. Türkiye en önemli aktördür çünkü herkes de biliyor ki Türkiye'nin herhangi bir gizli gündemi yok. Suriye'nin topraklarında gözü yok. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, herkesten daha fazla ve samimi bir şekilde destekliyor."

Irak ile ilgili değerlendirme de bulunan Çavuşoğlu, Irak'ın imarı aşamasında olduklarını ve en büyük miktarı kredi olarak Türkiye'nin vadettiğini ve şimdiden Japonya dahil tüm dünyadan Türk firmaları ile birlikte Irak'ın yeniden inşası konusunda iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'nin tek taraflı ekonomik saldırıları, kararlar, İran üzerindeki yaptırımlar sadece bizi değil tüm dünyayı etkiliyor, Japonya dahil. Geçen günlerde Japonya'daydım, o yüzden Japonya'yı örnek verdim. Herkesi etkiliyor. Biz tek taraflı bu tür kararları doğru bulmuyoruz, sağlıklı bulmuyoruz. Bölgemizin istikrarı açısında da çok zararlı buluyoruz. Avrupa ve Avrupa Birliği'nin de böyle düşünmesi özellikle önemli. Biz bu yaptırımlara karşı olduğumuzu, başından samimi bir şekilde söyledik. Bizimle ilgili bir istisnanın ortaya çıkması ya da böyle bir kararın çıkması olumlu ama biz sadece kendimizi düşündüğümüz için değil bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınması için bu adımların yanlış olduğunu söylüyoruz ve bu konuda Amerikalılarla görüşmelerimiz devam edecek."

Dövizdeki dalgalanmalara da değinen Çavuşoğlu, ekonomik saldırılardan sonra Londra merkezli özellikle de döviz kurunda ciddi bir dalgalanma olduğunu ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirler, açıkladığımız yeni paketler ve Hazine ve Maliye Bakanımızın ekibiyle beraber ortaya koyduğu yeni politikalar sayesinde ve verdiğimiz güven ve istikrar sayesinde giderek durum düzeliyor. Her şey bitti dersek rehavete kapılmış oluruz. Esasen bu tür krizlerden de ders çıkararak sistemimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Sistemimiz zayıf olsaydı zaten yıkılırdık ama bizim daha dayanıklı, daha güçlü, ekonomimizin de daha güçlü olması lazım. Özellikle de tasarruf yapmasını toplum olarak da ülke olarak da hep beraber öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi dövizde yine Türk lirasının değer kazandığını görüyoruz. Dolar, avro düşüyor. İstediğimiz seviyeye yavaş yavaş, birden düşmesi değil ve sağlıklı bir şekilde gitmesi önemli. Yine istatistiklere, rakamlara baktığımız zaman ihracatımız artıyor. Büyümemiz düzenli bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 20 Kasım'da Washington'da yapacağı görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle FETÖ konusunda yeni belgelerimizi kendisine vereceğiz, isim listesi dahil başkan Trump'a iletilmek üzere. Diğer taraftan Halkbank ve diğer davalarla iligili konuları da yakından takip edeceğiz ama Münbiç,YPG/PKK gibi güvenlikle iligili konuları ve ikili ilişkilerimizin, özellikle üzerinde durduğumuz konuları ve bölgesel iş birliği ile ilgili konuları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Bizim ne ABD ile ne de Avrupa ülkeleri ile bir problemimiz yok. Durup dururken de hiç kimseyle kavga etme diye bir derdimiz yok. Biz her ülkeyle ilişkileri sağlıklı götürmek isteriz ama her ülke de Türkiye ve Türk milletine saygı duymasını bilmeli ve güvenilir bir dost olduğunu göstermelidir."