Dijitalleşmeye rağmen unutulmaması gereken 5 alışkanlık 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, dijitalleşmeye rağmen vazgeçilmemesi gereken 5 alışkanlığı paylaştı.

Yaklaşık 20 yıl önce başlayan ve hızını her geçen gün artıran teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, günlük hayatı ve alışkanlıkları tamamen değiştiriyor. Gelecekte makinelerin, robotların ve yapay zekanın iş dünyasına ve günlük hayata daha fazla nüfuz edeceği konuşuluyor. Ancak yaşanan tüm bu gelişmeler, günlük hayata dair önemli bazı alışkanlıkların unutulmaması da beraberinde getiriyor.

Ailece yemek yemek

Ailece yemek yemek çok uzun yıllardır devam eden bir gelenek. Ancak dijitalleşmeyle birlikte aile bireylerini bir araya getirmek giderek zorlaşıyor. Özellikle akşam yemeklerinde bir araya gelmek, aynı sofrada günün yaşananlarını paylaşmak aile bağlarının devamlılığı açısından önem taşıyor.

Kitap okumak

Yapılan araştırmalar teknolojinin gelişimiyle beraber basılı kitap okuma oranının azaldığını gösteriyor. Dijital alanda yer alan ve kitap okuyan birçok uygulama da bu oranın düşmesine neden oluyor. Ancak kitap okunmayıp sadece dinlemek, sözel yeteneği etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla dijital olarak devam etse dahi okumayı sürdürmek, vazgeçilmemesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Fotoğraf albümü oluşturmak

80'li 90'lı yılların unutulmaz fotoğraf albümleri akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte önce raflara kaldırıldı ancak son dönemlerde ise yeniden popülerlik kazandı. Yeniden popülerleşmenin temelinde, fotoğraf çekmenin her zamankinden daha kolay bir hal almasına rağmen, bir fotoğrafın hissettirdiği değerin eski yıllardaki kadar güçlü olmaması yatıyor. Güzel anları içeren karelerin dijital ortamda değil bu karelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan fotoğraf albümlerinde saklanması, vazgeçilmemesi gerekenler alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Beslenme alışkanlıklarını değiştirmemek

Yapılan araştırmalar teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin beslenme düzenini de etkilediğini gösteriyor. Fastfood ve hazır gıda tüketimindeki artış gözlerden kaçmıyor. Bu noktada dijitalleşmenin getirdiği yeni hayat tarzına rağmen mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye devam etmek önem taşıyor.

Sağlık sorunlarını doktora danışmak

Günümüzde birçok kişi sağlıkla ilgili bir sorun yaşadığında ilk olarak mevcut problemini internetten araştırmayı tercih ediyor. Ancak araştırılan sitelerin verebileceği yanlış bilgiler kişiyi yanlış tedavi süreçlerine sürükleyebiliyor. Dijitalleşme sağlıkla ilgili birçok bilgiyi sunsa da, sağlık sorunları konusunda mutlaka bir doktora danışılması hayati bir faktör olarak önemini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler