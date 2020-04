DHA YURT ÖZEL GÜNDEM 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'ANTALYA Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, son dönemde ortaya çıkan nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerin yalnızca koronavirüs değil bahar alerjisi nedeniyle de olabileceğini söyledi.

ANTALYA Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, son dönemde ortaya çıkan nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerin yalnızca koronavirüs değil bahar alerjisi nedeniyle de olabileceğini söyledi. Alerjiyle koronavirüsün karıştırılmaması gerektiğini, aralarındaki tek farkın ateş belirtisi olduğunu vurgulayan Çelik, "Nefes darlığı, öksürük ve ateş varsa o zaman 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz" dedi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs, nefes darlığı, kuru öksürük, burunda tıkanıklık ve ateş gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına yol açıyor. Mart ve haziran ayları arasında doğadaki ağaçların çiçek açmasıyla nefes darlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi alerjik belirtilerin de sık sık görüldüğünü anlatan Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. İbrahim Çelik, koronavirüs şüphesiyle son dönemde çok sayıda kişinin endişe yaşamaya başladığını anlattı.

'TEK FARK ATEŞ BELİRTİSİ'

"Havaların ısınmasıyla beraber doğada bitkiler çiçek açtığı için çiçek tozları da çok fazla" diyen Dr. İbrahim Çelik, "Bu dönemde alerji nedeniyle nezle, grip alerjik rinit belirtilerine sıkça rastlıyoruz. Bunların belirtileri koronavirüse biraz benzese de aralarında çok fark vardır. Alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtileri verebilir. Tek farkı ise genellikle ateş belirtisidir. Alerjik öksürüklerde, hapşırıklarda ve boğaz ağrılarında ateş yoktur. Ateş olmadığı durumlarda hemen endişelenmemek gerekir" diye konuştu.

Alerjik reaksiyonu olan kişilerin doğada oluşan polenler nedeniyle evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneren Çelik, "Bu kişilerin bulundukları odayı sık sık havalandırması gereklidir. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi varsa o zaman Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz ya da 112'yi arayarak kendinizi hastaneye taşımaları için başvurabilirsiniz" dedi.

Dr. İbrahim Çelik, "Endişelenmeye hiç gerek yok, her belirti koronavirüs vakası değildir. Ama önlemeleri de bırakmamak gerekir. Dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka maskenizi takın. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Tuttuğumuz kapı kollarını da çamaşır suyuyla veya hazırladığınız dezenfektanlarla silip koronavirüse karşı önlemlerimizi artıralım" diye konuştu.

65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi. '65 yaş' yasağı olan kişileri telefonla arayan yakınları, proje kapsamında masal anlatıyor.

Fatih Küçük, 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Küçük, '65 yaş' yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanların sosyalleşmesine katkıda bulunmak için projeyi geliştirdiklerini söyledi. Uzakta yaşlı yakını olanların telefonla arayıp, sohbet ettiğini ve proje kapsamında masal anlattığını aktaran Küçük, "Böylece yaşlıların, evden çıkamamaktan kaynaklanan stresleri az da olsa azaltılıyor. Gerekirse masal üstüne sohbet ediliyor. Projeye katılım her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Bugünlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin daha çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Fatih Küçük, "Bir sosyal ağ oluşturduk, 65 yaş ve üstü evde kalan bireylere ulaşmaya çalıştık. Onlara telefonlarla masal anlattık. Onlara da öğrendiği masalları çocuklarına, torunlarına anlattırmaya çalıştık. Böylece onların sosyalleşmesine katkıda bulunduk. Hem de bu zor süreçte, ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissetmelerini ve gündemden biraz uzaklaşmalarını sağladık" dedi.

Sağlıkçılara 'sizi seviyoruz' notuyla siperlik maske

İZMİR'deki özel okulda, koronavirüse karşı özellikle sağlık çalışanlarının kullanması için 3D yazıcılarla üzerine 'sizi seviyoruz' yazılarak, yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından özellikle salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının kullanabilmesi amacıyla yüz koruyucu siperlik maske üretimine başlandı. Gaziemir ilçesinde bulunan özel okuldaki gönüllü öğretmenler, 3D yazıcılarla yapılan siperlikli maskelerin, sağlık çalışanlarına ücretsiz verildiğini belirtti. Zor şartlarda çalışan sağlıkçılara moral ve destek için maskelerin üzerine ise 'sizi seviyoruz' yazıldı.

'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'Siperlik maske üretimiyle amaçlarını anlatan, okulun müdürü Erdinç Öztekin, "Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önde olan grubumuz sağlık çalışanları. Büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Devletimiz gereken tüm şartları sağlık çalışanlarımıza sağlıyor. Biz de eğitim dünyası olarak elimizdeki imkanları nasıl kullanabiliriz, diye baktık. Çorbada tuzumuz olsun, diye siperlik üretmeye başladık. Sağlık görevlilerimize, doktor ve hemşirelerimize gönderiyoruz. Çeşitli illere talep doğrultusunda bu siperlikleri yolluyoruz. Biz ülke olarak büyük bir aileyiz. Biz hepimiz, bize yeteriz diyoruz" dedi.

GÜNDE 20 MASKE Üretime öncülük yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Burcu Sarpkaya ise "Pandemi ortaya çıktığından beri okuldaki gönüllü öğretmenler olarak acaba nasıl destek olabiliriz, diye düşündük. Bunun için de okuldaki malzemeleri kullanarak siperlik üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperlikler talep doğrultusunda birçok hastane ve sağlık kuruluşuna ulaştı. Umuyoruz ki bir an önce yaşadığımız bu zor süreç biter. Sağlık çalışanlarına desteğimiz elimizden geldiği ölçüde devam edecektir" diye konuştu.

Günlük 20'ye yakın maske ürettiklerini belirten Sarpkaya, "Biz pla filament malzemesi kullanıyoruz, 3D yazıcımızda. Onun dışında asetatla ön kaplama kısmını yapıyoruz. Ayrıca bunlar hastane ortamına girmeden sterilizasyon işlemi yapılıyor. Sağlık çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Cephenin en önünde savaşanlar onlar bizim için. Elimizden geldiğince desteğimiz sürecektir" dedi.Üretim çalışmalarına destek verenlerden, okulun kurumsal iletişim uzmanı Emre Çıtak da "Salgın ortaya çıktığından beri biz de elimizi taşın altına koyup elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sağ olsun velilerimiz bize destek vermeye çalıştı. Burcu hocamız öncülüğünde güzel bir çalışma oldu. İnşallah tez zamanda bu salgın biter. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.

Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına şarkıyla destek verdi. Evde kalanlara moral olması için hazırlanan şarkıda, 'hayat eve sığar' denildi. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydederek, klip hazırladı. Söz ve müziği okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenler, zor günlerin geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını verdi.

'YİNE ZİLLER ÇALACAK'Online eğitimler sırasında öğrencilerin, 'Ne zaman tekrar zilin sesini duyacağız?' sorularından ilham alarak şarkıya 'Yine ziller çalacak' ismini verdiklerini anlatan Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim dönemi. Okullar için yeni, öğrenciler için ilk defa yaşanan bir dönem. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle iç içe olup onların eğitim süreçlerinde etkili rol oynamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu.

Marmaris'teki yerleşik yabancılardan 'evde kal' çağrısı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve çoğu İngiliz ile Rus olan yerleşik yabancılar, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınmasının önemli olduğunu belirtti.

Marmaris merkez ile turistik Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Camlı, Söğüt mahallelerinde çoğu İngiliz ve Rus olmak üzere Alman, İskoç, Ukraynalı ve Hollandalı 3 bin yerleşik yabancı yaşıyor. Bazıları Türk ile evli olan yerleşik yabancılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamayı tercih ederken, herkese 'evde kal' çağrısında bulunuyor.

Ailesiyle evinde izole yaşam süren, Türk vatandaşı da olan Rus Elena Mengilli, "Eşim Türk. 23 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. 3 kızımız ve eşimle birlikte mutluyuz. Bugünlerde sıkılacak zamanımız yok. Bizim için sanki her gün pazar günü gibi. İhtiyaçlarımızı eşim görüyor. İlkokul 3'uncu sınıfa giden kızım, internetten eğitimine devam ediyor. 2 küçük kızımla hamur işleri, resim ve dans yapıyoruz. Evde yaşam ilk hafta çok zor geçiyor ama zamanla alışıyorsunuz. Şu an evden çıkma ihtiyacı hissetmiyoruz. Marmaris'te herkes gayet bilgili ve kurallara uyuyor. Sorunun bir an önce çözüme kavuşması için herkesin evde kalmasını istiyorum" dedi.

'İNGİLTERE'DEKİ AİLEMLE GÖRÜŞÜP BİLGİ ALIYORUM'

İskoçya uyruklu İngiltere vatandaşı Una Coff (52) da "Şimdiye kadar bir yardım talebim olmadı. Eğer hasta olursam ya da bir şeye ihtiyacım olursa iletişim numaraları bizlere verildi. Sürekli olarak İngiltere'de bulunan ailemle görüşüp, bilgiler alıyorum. Marmaris'te yerleşik yaşayan İngilizler olarak, hep irtibat halindeyiz. İngiltere'de alınan önlemlerle Türkiye'de alınan önlemler hemen hemen aynı. Her şey kontrol altında ve bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Herkesin evinde kalmasıyla sorunu atlatacağız" diye konuştu.

'HERKES EVİNDE KALMALI'

Marmaris'te 3 yıldır yerleşik yaşayan Terasa Money (55) ise "Koronavirüsle birlikte hayatımız tabi ki değişti. Herkes gibi koronavirüs bulaşmasın, diyerek tedbir alıp, evimde kalıyorum. Bizlere önemli bir şey olduğunda aramamız için polis ve sağlık ekiplerinin telefon numaraları verildi. İngilizce konuşan yetkililer olduğu ve yardıma hazır olduklarını söylediler. İngiltere'de bulunan ailemle her gün cep telefonuyla görüntülü konuşarak bilgi alıyorum. İngiltere'de asla dışarı çıkamıyorsun. Eğer çıkarsan polis veya asker durdurarak evine geri döndürüyor. Sadece evden bir kişi ihtiyaçlarını almak için izin verilerek dışarı izinle çıkarılıyor. İngiltere'de evinde kalmak zorundasın. Burada en azından bahçemize çıkabiliyoruz. 65 yaş ve üstü arkadaşlarımıza, genç olan İngiliz dostlarımız yardımcı oluyor. Sakin, huzurlu ve izole bir yaşam sürüyoruz. Herkes evinde kalmalı" dedi.

Öte yandan Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Göcek, Güllük, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde bulunan 22 bin yabancının mülk sahibi alarak, tamamen yerleştiği öğrenildi. Tamamen yerleşenlerden 13 bininin İngiliz, 2 bininin Alman, 1500'unun Rus, 4 bininin Ukraynalı ve 1500'unun de Hollandalı olduğu öğrenildi.

Barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyorlar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi hayvanseverler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederek, günlerinin bir bölümünü derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besleyerek geçiriyor.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, koronavirüse karşı alınan tedbirlere dikkat ederek, günün belirli saatlerinde, sırayla İspat Cami Mahallesi'ndeki derneğe ait 'can evi' olarak adlandırılan barınağa gidiyor. Hayvanseverler, temizlik yapıp, sokak hayvanlarını besliyor ve yaralı hayvanların ilaçlarını vererek, bakımı gerçekleştiriyor. Beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için de belediye ekipleriyle birlikte şehir genelinde belirli noktalara mama dağıtılıyor.

'HER GÜN BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ'Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, koronavirüsle ciddi mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Bizler, sokak canlarını beslemek ve koruma zorundayız. Zaman zaman dışarı çıkmak zorundayız. Her gün, belirli saatlerde 'can evi'mize geliyoruz. Burada yeni doğum yapan, sakat, yaralı, uyuzlu ve yavru köpeklerimiz var. Her gün saat 11.00'de buraya gelip, onların temizliğini yapıp, ilaçlarını ve mamalarını veriyoruz. Her gün bunu yapmak zorundayız. Sayımız da az. Sırayla gelerek bunları yapıyoruz" dedi.

'SOKAK CANLARINA DA SAHİP ÇIKALIM'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının beslenme imkanının azaldığını anlatan Cebeci, "Esnaf ve diğer vatandaşlar evlerinde olduğu için bu canlar sahipsiz kaldı. Vatandaşlarımızdan ricam, evlerinden çıkmayabilirler ama kapılarının önüne veya çöp bidonlarının kenarına artan yemekleri ve bir kap da su koymaları. O zaman bizim yükümüz daha hafiflemiş olacak. Sahillerde de bu durum aynı. Oradaki canlar da maalesef kötü durumda. Yine burada kalanların desteğine ihtiyacımız var. Hastalıkla mücadele ederken, bu sokak canlarına da sahip çıkalım. Onlara sahip çıkarken, insanlık ve vatandaşlık görevimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

