Dha yurt bülteni - 7

23.09.2019 12:46

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

DÜNYANIN en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizin ardından resmen tasfiye sürecine girdi. Şirketin internet sitesinden, tüm uçuşlar ve rezervasyonların iptal edildiği duyuruldu.

İngiltere'de 1841 yılında kurulan ve dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizi atlatamayarak, dün gece resmen tasfiye sürecine girdi. Thomas Cook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, şirketin zorunlu tasfiye sürecine girdiği belirtilerek, tüm uçuşlar ve tatil rezervasyonlarının iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada, tatilleri devam eden Thomas Cook müşterileri ile gelecek günler için tatil satın alanlara yönelik çalışmaların, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) tarafından yapıldığı kaydedildi.

Yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık eden, 2018 yılında cirosu 12 milyar dolara ulaşan Thomas Cook, doğrudan 21 bin insanı istihdam ediyordu. 1841 yılında kurulan şirketin, 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor.

YOLCULAR ÜLKELERİNE GÖTÜRÜLDÜ

İflasını açıklayan dünya turizm devlerinden Thomas Cook'un Antalya Havalimanı'ndaki operasyonları devam ediyor. Antalya Havalimanı Thomas Cook ofisi yetkilileri yaptığı açıklamada, uçuşların devem ettiğini, Almanya ve İngiltere ayağında hiçbir sorun yaşanmadığını kaydetti. Mağdur edildikleri ifade edilen yolcuların ise kendi talepleri üzerine kısa süreli beklemenin ardından direkt uçuşlarla farklı havayolu şirketleri aracılığıyla ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

Firma yetkilileri, uçuşların devam ettiğini, Antalya'ya gelen turistlerin havalimanında karşılandığını, isteyen turistlerin otellerine, geri dönmeyi tercih edenlerin de yine en yakın uçuş saatlerinde ülkelerine geri gönderildiklerini dile getirdi.

Diğer yandan tatil için Antalya'ya Thomas Cook aracılığıyla gelen turistlerin büyük bölümü tatil programını bozmazken, bazı yolcular ise iflas haberlerinin ardından endişeye kapılarak geri dönme tercihinde bulundu.

HAVALİMANINDA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili Antalya Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle şehre gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve tatilcilerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığında kurulan kriz masasında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de yer aldığı vurgulandı.

Kriz merkezinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda takipte olacağı ve süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, söz konusu Thomas Cook Tur Operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmelerimiz ve şehrimize gelen misafirlerimizin durumları valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

TÜROFED BAŞKANI AYIK: SOĞUKKANLI OLMAMIZ LAZIM

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulundu. Osman Ayık, "Son derece ciddi ve önemli bir konu. Thomas Cook dünyanın bilinen, 150 yıllık geçmişi olan bir tur operatörü. Turizm endüstrisindeki en önemli markalardan biri. Tabii ki bu talihsiz bir olay. Türkiye açısından bakıldığında da İngiliz pazarı son yıllarda önemli çıkış gösteriyor. ve bizim toplam ağırladığımız misafir sayısı içinde de önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık toplam sayımızın yüzde 6'larına tekamül ediyor. Ama paket tur bazında baktığımızda bu oranlar yüzde 7'lere, 8'lere belki daha da yüksek rakamlara çıkabilir. Onun nedenle tabii ki önemli bir talihsizlik bizim için. Bizim soğukkanlı olmamız lazım. Bundan son derece önemli şekilde etkilenecek orta ve küçük ölçekli işletmelerimiz var. Kapasitelerinin büyük bölümünü bu tur operatörüyle yapan, cirolarının büyük bölümünü bununla yapan işletmelerimiz için sıkıntılı bir süreç. Geçmişte de yaşadığımız benzer birtakım krizler vardı. Bunlarda gösterdiğimiz soğukkanlılığı yine göstereceğiz" diye konuştu.

'DESTEK PAKETİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞILIYOR'

Bu tür durumlarda en mağdur olan tarafın misafirin kendisi olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle konuştu:

"Biz misafire mümkün olduğunca hiçbir şey hissettirmemeye çalışacağız. İngiliz sivil havacılık otoritesi şu anda içeride konaklayan yolcuların ülkelerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlayacak organizasyonları üstlendi. Bugünden itibaren geçecek süredeki konaklama bedellerini de ödeyeceğiyle ilgili taahhütte bulundu. Sayın Bakanımızın özel çaba ve çalışmalarıyla bir destek paketi üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde daha net bir açıklama muhtemelen yapacaklar. Ama işletmelerin mağduriyetlerini giderme adına da böyle bir çalışma devam ediyor. Ayrıca bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Önemli olan bu krizden de her zaman olduğu gibi bizim büyüyerek ve güçlenerek çıkmamız. Bu krizi de en sağlıklı şekilde yönetmemiz lazım. Şu anda içerideki, Türkiye'deki toplam İngiliz yolcu sayısı, İngiliz ve Avrupalı, bunun içinde Alman, Belçikalı, Hollandalı, İskandinav ve diğer milliyetlerden olan yolcu sayısı yaklaşık 45 bin civarında. Ama alacaklarıyla ilgili net bir rakam şu an yok ortada. Geçmiş alacaklarla ilgili meblağlar da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun Türkiye'ye faturasını da net bir şekilde önümüzdeki günlerde göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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-Havalimanı dış plan görüntü

-Havalimanı içinden geri giden yolcuların görüntüsü

-Gelen yolcuların valizlerle beklerken görüntüsü

-Turistlerden görüntü

231 mb//2.05 SN ( HD )

Görüntü durumu: LİNK geçildi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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KEMER

Osman Ayık açıklama

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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HDP önündeki eylemde 21'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 45 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 21'nci günde de sürdürdü. Eyleme ilk katılan ailelerden kanser hastası Ayşegül Biçer, sabırlarının taştığını belirterek, artık HDP'ye karşı mücadele etmeye başlayacaklarını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde, 45 aile ile 21'nci güne girildi.

'ARTIK MÜCADELE ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlatan kanser hastası Ayşegül Biçer, sabırlarının taştığını belirterek, artık HDP'ye karşı mücadele etmeye başlayacaklarını söyledi. Yaşananların gençlere ders olması gerektiğini ifade eden Biçer şöyle konuştu:

"Eylemimiz devam ediyor, bize bir açıklama yapmıyorlar, bize bir şey söylemiyorlar, artık sabrımız taşıyor. Bir şey istemedik, ne mal, ne mülk, hiçbir şey talep etmiyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istememize rağmen bize bunu yapıyorlar. Çıksınlar, artık onlara karşı mücadele etmeye başlayacağız. Yeter diyoruz, sabrımız taşıyor. Evlatlarımızı bize geri göndersinler, birimizin değil hepimizin evladını istiyoruz. Bundan sonra gidecek olan gençlere de belki ders olur. Bunların din ve imanla alakası yok. Bunlar Zerdüştlük, Ermenilik, Amerika'ya ve İsrail'e uşaklık yapmak için çocuklarımızı oraya gönderiyorlar, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kimseden korkumuz yok, ne tehditlerine boyun eğecek kimse burada var, dimdik ayaktayız, Allah'ın izniyle bu mücadeleyi bitirmeden buradan kalkmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz."

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

39- Muşlu İkram Göktürk, 5 yıl önce Muş'ta lise öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Musa (21) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

41- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

44- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan (24) için 20 Eylül'de oturma eylemine başladı.

45- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan aileler

Ayşegül Biçer'in konuşması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 338 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ebru Ö. (22) ve Seda Ö. (19) gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöpler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö'nün eşi Havva Ö, kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu. Çıkan kavgada Bekir Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KIZ KARDEŞ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan Mustafa Ö., eşi Havva Ö. ve kızları Semanur Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ebru Ö. ve Seda Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Hastane acilinden detaylar

Adliyeden detaylar

(SURE: 01.19 DK) (BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Trafikte 'yol vermeme' tartışması

KONYA'da yaşayan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt (38), yanında eşi ve çocuklarının olduğu sırada, yol vermediği gerekçesiyle aracının yanına gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma anını cep telefonu kamerasına kaydeden ve ardından jandarmaya 4 kişi hakkında şikayette bulunan Söğüt, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, dün akşam saatlerinde eşi Ferhan ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada yolda 27 AAC 911 plakalı aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı. Hafif ticari araç sürücüsü Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez" dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu. Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, "Plakanızı aldım, ben polisim" dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

'KORKSUNLAR DİYE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM'

Söğüt, olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında Sarayönü Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Söğüt, görüntüleri ise şu notla paylaştı:

'Trafikte eşim ve iki çocuğumla bu dört adam ve bir kadının tacizine maruz kaldım. Yol vermediğim için önümü kesip arabadan zorla indirmeye çalıştılar. Aslında polis değilim, ancak eşimi ve çocuklarımı tartışmadan uzak tutmak için korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım.'

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı. 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hakkında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Tartışma anı görüntüsü

Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Su tankeri eve çarptı

Bartın'da freni patlayan su dolu tanker, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'da 'kavşak suyu' olarak bilinen doğal kaynak suyunu mahallelerdeki vatandaşlara taşıyan 74 AC 302 plakalı belediyeye ait tanker, depodan su aldıktan sonra freni patladı. Su tankeri, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Evde yaşayanlar korku yaşarken, tanker vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan tankerden görüntüler

Süre: 50 sn. Boyut: 3,29 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA