DHA YURT BÜLTENİ-22

19.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:42

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı.

Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Öğrencilerden bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti çekmeye başladı. Okul öğretmen ve idarecileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Hastane acil

-Okul-Okul bahçesinde öğrencilerle röp.-Öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan yiyecekler-Detaylar

SÜRE 2 DK 3 SN(BOYUT 127 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2)TABURCU EDİLDİLER

Öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin yedikleri köfte ve patates kızartmasından mı rahatsızlandıkları yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

ZONGULDAK

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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, yardım istediği polis memuru tarafından hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücünün müdahaleyle yaşama döndürüldüğü olay anı kameraya yansıdı.

Gazipaşa merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda 20 Nisan günü meydana gelen olayda, Birol Arıkan (45) sanayiye gitmek için 07 UY 868 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Seyir halindeyken rahatsızlanan Birol Arıkan, o sırada karayolu üzerinde uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini fark etti. Aracını durduran Birol Arıkan, kalbini tutarak görevli polis memurlarına nefes alamadığını söyleyerek, hastaneye götürmelerini istedi. Bunun üzerine bir polis memuru Birol Arıkan'ı sürücü koltuğundan alıp, yolcu koltuğuna oturttu ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Birol Arıkan'ın kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonrası hayata döndürülen Birol Arıkan tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.Olay anı bir güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde uygulama noktasında otomobilini durduran Birol Arıkan'ın durumunu fark eden polis memurunun kendisini yolcu koltuğuna oturtup, otomobille hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güvenlik kamerasından detaylar

HABER: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lise öğrencisi Muhammet Zeki B. (16), kız arkadaş meselesi nedeniyle husumetli olduğu Emre A. (18) tarafından çıkan tartışmada kurusıkı tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine giden lise öğrencisi Muhammet Zeki B., daha önce kız arkadaş meselesinden tartıştığı Emre A. ile karşılaştı. İkili arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşünce, Emre A. kurusıkı tabancayla, Muhammed Zeki B.'ye, yakın mesafeden 6 el ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Muhammet Zeki B., yaralanırken, Emre A. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Muhammet Zeki B. sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Emre A., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: -------------------Olay yerinden detaylar-Yaralıdan görüntüler

Süre: 0.36 Boyut: 65 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hortumu patlayan kamyondan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yol, sürücülere zor anlar yaşattı. 30 dakika trafik tek şeritten verilebilirken, belediye ekipleri tarafından yol temizlendi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir - Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyonun yağ hortumu, Ergenekon Mahallesi Kavşağı yakınlarında patladı. Yaklaşık 500 metrelik yol, yağ içerisinde kaldı. Dökülen yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Durumdan habersiz olan bazı sürücüler, yola dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yağda kayarken, şans eseri bir kaza yaşanmadı.

Vatandaşların uyarısı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir-Ankara istikametinde trafik, 30 dakika tek şeritten verildi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yola dökülen yağlar, Belediye ekipleri tarafından talaş dökülerek, temizlendi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Polis, yola yağ dökülen kamyonun tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yağ dökülen yoldan görüntü

Belediye ekiplerinin yola talaş döküp, temizlemesi

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kaynak: DHA