DHA YURT BÜLTENİ-19

'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2) - Yeniden



TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 'TCG Fatih' fırkateyniyle geçiş sırasında eşlik edilen sondaj gemisi, Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 15.30 sıralarında, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'TCG Fatih' fırkateyniyle geçiş sırasında eşlik edilen sondaj gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu saat 15.45'te döndü. Bu sırada Çanakkale Deniz Helikopter Grup Komutanlığı'ndan havananan askeri helikopterle gemi üzerinde birkaç kez sorti yapıldı. Çanakkale önlerinden geçiş yapan 'Yavuz', Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinde, boğaza tekneyle açılan balıkçılar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Çanakkale önlerindeki geçişini yarım saatte tamamlayan 'Yavuz'a, Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın koruma sağlandı. 'Yavuz' sondaj gemisi, boğaz geçişinin ardından Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.

130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi olan 'Yavuz', 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. 130 metrelik 2 sondaj kulesi bulunan geminin içinde; sinema ve spor salonu ile dinlenme odaları, 4 yataklı mini hastane ve tam zamanlı doktor yer alıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan gemi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde kullanıldı. 'Dynamic positioning' sistemi de olan gemide, 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz yapılıyor. KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan 'Karpaz-1' kuyusunda, 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak 'Yavuz' ile çalışmalar, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü (EK GÖRÜNTÜLERLE)

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden Devran Eren (7), üzerine ayakkabı dolabı devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devran Eren, babası Hasan Eren ile birlikte Kuran kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Camii'ne geldi. Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı üzerine devrildi. Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Devran Eren'in üzerine ayakkabı dolabının devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dolabın devrilme anı(güvenlik kamerası)

Camiden detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),

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Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı

SİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta, saat 16: 00 sıralarında plajdan deniz bisikleti ile açılan 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen öğrenciler için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen öğrenciler, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giyerek evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denizden detaylar

Kızların alınması

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU-Deniz ÖZEN SİNOP DHA

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Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılan Poçan, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten Ömür Birler, "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Tedaviye alındı, hayati tehlikesi yok" dedi.



Görüntü Dökümü

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Helikopterin gelişi

Helikopterin hastaneye ait piste konması

Sağlık ekiplerinin yaralıyı sedye ile taşıması

Helikopterin kalkması

Acil giriş kapısında bekleyen ambulans

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408

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Mezuniyet töreninde 'marş' krizi



KIRIKKALE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde, mezuniyet töreni öncesi kürsüye çıkan E.D. adlı erkek öğrenci, yönetimin, İstiklal Marşı okunmaması kararı aldığını öne sürdü. Salondan çıkarılan E.D. ve arkadaşı, emniyette götürülüp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise bu yönde karar olmadığı belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nün 2018- 2019 mezuniyet töreni, yerleşkedeki salonda yapıldı. Törene öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören sırasında kürsüye çıkarak, mikrofonu alan E.D. adlı öğrenci, "Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış, siyasi içerikli olduğu için. Bu cumhuriyetin üniversitelerinde, bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde buna gücü yetmez" dedi. Öğrenciye, salonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kürsüden indirilen öğrenci ve görüntü çeken arkadaşı, salondan çıkarıldı. Bu anlarda, salonda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. E.D. ve arkadaşı, polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Üniversitesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mız coşkulu bir şekilde 500'ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir" denildi.

Salonda çekilen görüntülerin bir bölümün tören sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Görüntülerde İstiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-E.D.'nin kürsüden konuşması

-E.D.'ye müdahale

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Keşan'da sağanak etkili oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-İşyerlerinin önünde biriken suyu boşaltan esnaf

-Yağmurda şemsiyeyle yürüyenler

-Caddelerdeki su birikintileri

-Yağmurda ıslananlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Dünyaca ünlü şeflere Diyarbakır'da reyhan şerbeti ikram edildi

DİYARBAKIR'ın zengin mutfağını tanımak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında, kente gelen dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Dengbej Evi'ni ziyaret etti. 30 kişilik ekibe, reyhan şerbeti ikram edildi.

Aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki programlarının ardından bugün Diyarbakır'a geldi. Kentteki programlarına Sur ilçesinde bulunan tarihi mekanda, kahvaltı yaparak başlayan grup, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu. Diyarbakır'a özgü burma kadayıfının tadım atölyesini ziyaret eden ünlü şeflere kadayıfın yapımı gösterildi.

DENGBEJ EVİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ

Dünyaca ünlü şefler, Diyarbakır'daki ziyaretleri kapsamında Sur ilçesindeki Dengbej Evi'ni de ziyaret etti. Dengbejler tarafından karşılanan ünlü şeflere reyhan şerbeti ikram edildi. Ziyarette dengbejlerin seslendirdikleri Kürtçe ezgiler, konuklar tarafından ilgiyle dinlenildi.

Görüntü Dökümü

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Dengbejler türkü söylerken

Vatandaşlar dengbej dinlerken-

- Şeflerin Dengbej evine gelişleri

- Şeflere reyhan şerbeti ikramı

Dengbejler şeflere türkü söylerken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442 MB

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Kaynak: DHA